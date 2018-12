Gute Vorsätze fürs neue Jahr: Alkoholverzicht?

"Nie wieder!", denken sich dann viele und fassen den Vorsatz, im nächsten Jahr weniger oder gar keinen Alkohol mehr zu trinken. Manche fangen erstmal klein an mit dem "Dry January", also dem trockenen Januar. Einen Monat ohne, das schafft man doch bestimmt. 2017 gaben in einer Forsa-Umfrage für die Krankenkasse DAK zwölf Prozent der Befragten an, dass sie 2018 weniger Alkohol trinken möchten. Warum also nicht mit einem rauschfreien Monat starten?