Wenn einer wie Ettore Messina so voll des Lobes ist, dann kann man sich darauf schon was einbilden. Der Mann ist nicht nur der Chefcoach von Olimpia Mailand, sondern hat zuletzt auch fünf Jahre als Co-Trainer der San Antonio Spurs in der NBA gearbeitet. Gesprochen hat er über das Auftaktspiel seines Teams in die neue Euroleague-Saison, die für die Norditaliener ausgerechnet in der nördlichsten Stadt Italiens begann: in München beim FC Bayern. Der deutsche Meister gewann im Audi Dome letztlich klar mit 78:64 (42:34).