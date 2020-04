Guten Appetit! Ostern in drei Gängen: Locker-leichte Rezepte für jeden Geschmack

Pro Forelle ein großes Stück Alufolie mit Öl bepinseln, damit sie nicht am Fisch haftet, und die Forellen gründlich waschen, bevor man sie auf die Folie legt. Von innen und außen mit Limettensaft säuern und mit Salz, Pfeffer und Chiliflocken würzen. Außerdem je ca. 20 g Kräuterbutter in Scheiben in die Bauchhöhle legen. Die Alufolie nach oben klappen und sorgfältig verschließen. Nach ca. 20 Minuten im vorgeheizten Ofen sind die Forellen gar. Dazu passt ein frisches Vollkornbaguette.

Brioche Muffins

Zutaten für etwa 12 Muffins: 270 g Mehl, 25 g Zucker, ein halber TL Salz, 20 g frische Hefe, 3 Eier, 1 zusätzliches Eigelb, 40 ml lauwarme Milch, 125 g weiche Butter (Zimmertemperatur) und etwas Butter zum Einfetten der Muffinform, nach Bedarf Hagelzucker zum Dekorieren

Zubereitung: Das Mehl in eine Schüssel sieben, Zucker und Salz hinzufügen und mit dem Knethaken des Rührgeräts vermischen. In einer zweiten Schüssel die lauwarme Milch mit der Hefe vermischen. Anschließend die Hefemilch unter ständigem Kneten zum Mehlgemisch geben. Dann die drei Eier untermengen, ebenso wie die weiche Butter. Ist der Teig geschmeidig, sollte er in Frischhaltefolie gewickelt werden und für ca. eine Stunde an einem warmen Ort gehen. In der Zwischenzeit ein Muffinblech mit Butter einfetten.

Den Teig nach der Gehzeit auf einer bemehlten Arbeitsfläche kurz durchkneten, in zwölf Portionen teilen und in die Muffinform füllen. Die Muffinform mit einem Tuch abdecken und noch einmal an einem warmen Ort 30 Minuten gehen lassen. In der Zwischenzeit den Backofen auf 180°C Ober-/Unterhitze vorheizen. Das Eigelb mit 1 EL Milch verrühren und damit die Teigkugeln bepinseln. Die Brioche-Muffins für ca. 15 Minuten goldbraun backen. Danach die Mini-Brioche aus der Form stürzen und auskühlen lassen. Wer mag, kann sie noch mit Hagelzucker bestreuen oder mit einem Frosting aufpimpen.