"Blutgerinnsel im Gehirn"

Was zuvor konkret passiert war, wird in der Mitteilung so beschrieben: "Seine Königliche Hoheit Prinz Joachim unterzog sich in den frühen Morgenstunden des Samstags, 25. Juli, am Universitätskrankenhaus in Toulouse, Frankreich, einer Operation wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn."