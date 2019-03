"Gute Nacht, süßer Prinz" Trauer um Freund Luke Perry: Jason Priestley bricht sein Schweigen

"Du hast so hell gebrannt, Luke"

"Luke war nicht nur ein Stern, er war ein unglaublich helles Licht, das viel zu früh erloschen ist... und deshalb verspüren ich, und so viele andere, nun so großen Kummer", schreibt Priestley weiter. Wer das Glück hatte, Perry zu kennen oder ihm begegnet ist, werde ebenfalls traurig sein, ist sich der 49-Jährige sicher. "Die Kerze, die doppelt so hell brennt, brennt nur halb so lange... du hast so hell gebrannt, Luke", so Priestley. Er schließt seinen Kommentar zu der Foto-Kollage von zwei Bildern, auf denen Perry jeweils freundschaftlich den Arm um ihn legt, mit: "Gute Nacht, süßer Prinz".