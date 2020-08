Gute Laune am Set "The Witcher": Zweite Staffel nach Corona-Pause wieder in Produktion

Gute Laune am Set, aber alle sind vorsichtig

Jeder, der an der Produktion beteiligt ist, sei vorsichtig, die am Set herrschende Stimmung sei jedoch gut. Damit beginnen die Dreharbeiten sogar wieder etwas früher als erwartet. Nachdem die Produktion der zweiten Staffel von "The Witcher" wie die so vieler anderer Filme und Serien wegen der Corona-Pandemie pausieren musste, war im Juni auf dem Twitter-Account des Fantasy-Hits angekündigt worden, dass es am 17. August wieder losgehen soll.