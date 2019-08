Wie die Deutsche Bahn am Mittwoch mitteilte, konnte mit Hilfe von Feuerwehr und THW das Wasser am Dienstagabend mit leistungsfähigen Pumpen beseitigt werden. Im Anschluss an die Abpumparbeiten wurde der Gleisbereich samt der Leit- und Sicherungstechnik intensiv auf Schäden untersucht und anschließend das Okay für die Wiederaufnahme des Bahnbetriebs gegeben.

Ursache des Wassereintritts immer noch nicht bekannt

Die Ursache für den Wassereintritt ist auch 24 Stunden später noch nicht bekannt, es wird nun ein externer Gutachter zu Rate gezogen. Nach aktuellem Stand schließt die Bahn jedoch aus, dass Grundwasser in den Gleisbereich eingetreten ist. Im betroffenen Bereich der Stammstrecke zwischen Hauptbahnhof und Hackerbrücke ist laut Aussage der Bahn ein Pumpensystem installiert, welches sofort anspringt, sollte der Grundwasserpegel ansteigen. Dieses System hat am Dienstag funktioniert.

"Die Menge an Wasser, die gestern in den Gleisbereich eintrat, muss eine andere Ursache haben“, sagt Markus Hurnaus, stellvertretender Leiter der Produktionsdurchführung München der DB Netz AG. "Wir bitten um Verständnis, dass wir nun zunächst die Ergebnisse des externen Gutachters abwarten müssen. Über die Ursache zu spekulieren, ergibt wenig Sinn."

S-Bahn-Störung: Frustrierte Pendler und Touristen

S-Bahn-Reisende bekamen die Folgen mit voller Wucht zu spüren: Trotz Ferien füllte sich etwa die unterirdische Station im Hauptbahnhof im Feierabendverkehr. Die Rolltreppen zu den S-Bahn-Gleisen waren mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Personal in leuchtendgelben Warnwesten versuchte, teils aufgebrachten Leuten die Lage zu erklären.

Die Stammstrecke verläuft weitgehend unterirdisch durch die Münchner Innenstadt. Täglich fahren rund 1.000 Züge auf der Stammstrecke. Laut Bahn gibt es nirgendwo in Europa mehr Verkehr auf zwei Gleisen. Rund 840.000 Menschen nutzen die S-Bahn pro Werktag. Zur Entlastung des für Störungen anfälligen S-Bahn-Netzes wird in der Landeshauptstadt eine zweite Stammstrecke gebaut. Sie soll 2028, zwei Jahre später als ursprünglich geplant, in Betrieb gehen und verläuft überwiegend durch einen neuen Tunnel.

