Gut versorgt durch die Krise Lebensmittel länger frisch halten - die besten Tricks

Karotten in Zeitungspapier aufbewahren

Karotten schmecken am besten, wenn sie knackig sind. Leider verliert das Gemüse schnell an Feuchtigkeit und somit auch an Konsistenz, weswegen es stets im Kühlschrank aufbewahrt werden sollte. In Zeitungspapier eingewickelt oder in einem Frischhaltebeutel mit einigen Luftlöchern, um Schimmelbildung zu vermeiden, bleiben Karotten länger frisch und knackig.

Kartoffeln und Äpfel zusammen lagern

Zwei, die zusammen länger haltbar bleiben, sind Äpfel und Kartoffeln. Letztere fangen früher oder später an zu treiben. Wenn man jedoch Äpfel in der Nähe der Knollen aufbewahrt, verzögert sich dieser Prozess erheblich und die Kartoffeln bleiben länger genießbar.

Erdbeeren in Essig baden

Die Erdbeerzeit hat begonnen, schade nur, dass die roten Beeren so leicht verderben. Ein Trick: Frische Erdbeeren einfach in ein Essig-Wasser-Bad (1 Teil Essig, 10 Teile Wasser) tunken und danach gut abtrocknen. So werden Bakterien auf der Oberfläche abgetötet und die Erdbeeren länger haltbar.