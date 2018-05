Gut geschützt Die besten Passworthelfer für PC und Smartphone

"True Key" von McAfee

Ebenfalls auf PC, Mac, iOS und Android sorgt auch "True Key" von McAfee für den Schutz der eigenen Passwörter. Wie beim "Dashlane Password Manager" kann der Service sich die Kennwörter nicht nur merken, sondern meldet den Nutzer auch beim Besuch von Websites, für die ein Passwort hinterlegt ist, automatisch an. In der kostenlosen Variante lassen sich bis zu 15 Kennwörter speichern, für knapp 20 Euro pro Jahr erhöht sich diese Anzahl in der App auf bis zu 10.000.