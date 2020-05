Gut beschäftigt? Pebble Gear Kids: Ein kostengünstiges Tablet für die Kleinen

Spaß mit Elsa und Woody

Schon am Design lässt sich erkennen, dass die Geräte auf die ganz kleinen Nutzer - das vom Hersteller empfohlene Alter liegt bei drei bis acht Jahren - ausgelegt sind. Die Tablets mit 7-Zoll-Bildschirm (17,7 Zentimeter) gibt es bisher in den Disney- beziehungsweise Pixar-Varianten "Die Eiskönigin 2" und "Toy Story 4". Folgen sollen in Zukunft unter anderem Tablets mit den vierrädrigen Protagonisten aus "Cars" sowie mit Micky Maus und seinen Freunden.