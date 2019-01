Gut aussehen mit dem richtigen Schnitt Diese Frisuren lassen das Gesicht schmaler wirken

Der Pixie Cut

Zugegeben, der Pixie ist eine etwas radikalere Veränderung und bedarf etwas Mut. Wer jedoch schon länger mit dem Gedanken an den Kurzhaarklassiker spielt, sollte sich nicht aufgrund von seiner runden Gesichtsform davon abhalten lassen. Dass der Pixie auch bei Frauen mit rundem Gesicht super aussehen kann, hat etwa schon Hollywood-Star Michelle Williams (38, "The Greatest Showman") bewiesen. Wichtig ist, dass die Seiten kurz geschnitten sind und das Deckhaar am Oberkopf etwas länger gehalten wird - so wird das Gesicht optisch gestreckt.