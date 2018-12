Gut angezogen in der kalten Jahreszeit Die beliebtesten Styling-Fehler im Winter - und wie man sie vermeidet

Schon vor dem ersten Tragen sollten Textilien mit einer Fusselrolle behandelt werden, um lose Fasern im und auf dem Gewebe zu entfernen. Beim Waschen gilt: Den Pullover auf links drehen und keinen Weichspüler verwenden. Wenn sich Fussel gebildet haben, hilft ein Fusselrasierer. Der sollte aber nur in Notfällen eingesetzt werden. Das Material wird sonst an den entsprechenden Stellen immer dünner wird.

Beliebte Mantel-Fehler

Klassische Wollmäntel in Beige oder Schwarz kommen nie aus der Mode. Aber aufgepasst! Insbesondere längere Mäntel haben auf der Rückseite oft einen Gehschlitz, der durch einen Faden in X-Form zusammengenäht ist. Er sorgt dafür, dass der Mantel beim Transport in den Laden seine Form behält. Vor dem ersten Tragen sollte dieser Faden aufgetrennt werden. Das Gleiche gilt für die Nähte, die die Taschen verschließen.

Ein weiterer Styling-Fehler: Ist der Mantel kürzer als der Saum von Kleid oder Rock darunter, bildet das optisch eine Art Stufe. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern verkürzt optisch auch die Beine. Deshalb sollte der Mantelsaum immer mindestens gleich lang oder länger sein.