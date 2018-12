Guidos Shopping Queen des Jahres, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, Sat.1, The Voice Senior, Castingshow

"Wer 'The Voice' kennt, wird 'The Voice Senior' lieben", prophezeit Sascha Vollmer. "Ich glaube, dass 'The Voice Senior' alles in den Schatten stellen wird", sagt Alec Völkel. Nach fünf Jahren Pause sitzen die Frontmänner von The BossHoss wieder auf Deutschlands berühmtesten roten Drehstühlen. Im Wettstreit mit den weiteren Coaches Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Sasha batteln sich The BossHoss um die beste Stimme ab 60 - bei "The Voice Senior".