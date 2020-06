Gruß auf Instagram Pierce Brosnan erinnert sich an seine verstorbene Tochter

Mit einem rührenden Instagram-Post erinnert Pierce Brosnan (67) an seine verstorbene Tochter. Zu einem Bild, auf dem Brosnan sichtlich entspannt in die Kamera lächelt, schrieb der ehemalige "James Bond"-Darsteller unter anderem einen Trinkspruch, der im Deutschen in etwa "Ich trinke auf dein Wohl, Kleine", bedeutet. Der Spruch sei unter anderem "in Erinnerung an Charlotte". Gemeint ist seine Adoptivtochter Charlotte (1971-2013), die am 28. Juni 2013 an den Folgen von Eierstockkrebs verstarb.