Gruselig war gestern Noch keine Idee? Das sind die besten Halloween-Kostüme 2019

In den Fußstapfen von Miley Cyrus

Zugegeben, das Outfit der Kunstfigur Ashley O erinnert ein wenig an eine Cheerleaderin aus der High School. Wer aber Miley Cyrus (26) in der "Black Mirror"-Folge "Rachel, Jack und Ashley Too" gesehen hat, wird dieses Halloween-Kostüm lieben. Im Handumdrehen ist der Look aus weißem Crop-Top und Minirock nachgestylt. Eine rosafarbene Perücke macht den Auftritt am 31. Oktober perfekt.