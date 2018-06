Startelf

Offen ist, ob die Peruaner mit dem früheren Münchner und Hamburger Bundesligaprofi Paulo Guerrero in der Anfangsformation gegen Frankreich auflaufen. "Guerrero ist fit. Gegen Dänemark war es nur eine taktische Geschichte", sagte Trainer Ricardo Gareca, dessen Mannschaft unter Druck steht. "Wir brauchen einen Sieg, unabhängig davon, was in der Gruppe passiert." Guerrero war gegen Dänemark eingewechselt worden. Er konnte nur in den Kader der Peruaner gelangen, weil das Schweizer Bundesgericht eine Dopingsperre gegen ihn ausgesetzt hat.