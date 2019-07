Was das mit München zu tun hat? Sehr viel, denn in den neuen Gewerbepark nördlich der Autobahn 94 in Parsdorf wollen sich BWM mit seinem Logistikzentrum und Krauss-Maffei Maschinenbau (nicht die Waffenfabrik) mit der Produktion ansiedeln. Dafür macht BMW seine Flächen an der Heidemannstraße frei. Krauss-Maffei will seinen Standort in Allach bis 2022 komplett umziehen.