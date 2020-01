"Grundstimmung ist aggressiv" Dschungelcamp - Tag 6: Finstere Prüfung und steigender Camp-Frust

Sonja Kirchberger wird ungewohnt deutlich

Bevor es zur Prüfung geht, gesteht Danni unter Tränen im Dschungeltelefon: "Ich glaube ich gebe auf, ich kann das nicht mehr." Die Leute würden sich über ihre Panik lustig machen. Sie wolle nur Geld für ihre Kinder verdienen und tue niemandem etwa an. "Deine Grundstimmung ist sauer. Du willst immer streiten", merkt die sonst stets gut gelaunte Sonja Kirchberger (55) hingegen an. "Jeder hat zwei Seiten. Sie ist Schauspielerin", ist sich Danni Büchner sicher. Das Unverständnis der Mitcamperin stachelt sie nur noch mehr an, weiter zu kämpfen. Elena Miras ist mit den Nerven am Ende und klagt über Schwindel. Ein Camp-Arzt gibt allerdings grünes Licht für die Prüfung. Kann das angeschlagene Duo das erhoffte Essen erspielen?