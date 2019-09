Es blieben viele ratlose Gesichter zurück. Luke Mockridge hampelte am 18. August über den Lerchenberg in Mainz, wo Moderatorin Andrea Kiewel (genannt "Kiwi") den "ZDF-Fernsehgarten" präsentierte. Am Ende brach die Gastgeberin gar das Stand-up-Programm von Luke Mockridge ab und schimpfte live im TV: "Der Auftritt übertrifft all meine Vorstellungen an Unkollegialität, die ich jemals erlebt habe!"