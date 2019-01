Lagerfeld sei müde gewesen, lautete das offizielle Statement von Chanel. Obwohl er am Vorabend der Shows noch zu den finalen Anproben gekommen sein soll, ist die Branche in Unruhe. Es war das erste Mal in seiner gesamten Laufbahn als Kreativdirektor von Chanel, dass er nicht vors Publikum trat.