Grund bislang unbekannt User melden Störungen bei WhatsApp, Instagram und Facebook

Angeblich soll es sich um eine weltweite Störung handeln, die zahlreiche Länder betrifft. Laut einer Karte der Webseite downdetector.com sind neben Deutschland auch Österreich, Spanien, Portugal, England, Frankreich, Italien und Teile Ost-Europas betroffen. Auch an der Ostküste der USA, Kanada, in Mexiko und in Südostasien sind Ausfälle verzeichnet worden. Ein Grund für die massiven Störungen ist derzeit noch nicht bekannt. Die Angebote WhatsApp, Instagram und Facebook gehören allesamt dem Unternehmen Facebook Inc. unter der Leitung von Mark Zuckerberg (34).