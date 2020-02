Grüße von Cox, Perry und Co. So gratulieren die Stars Jennifer Aniston zum 51. Geburtstag

Auch ein Verflossener der Schauspielerin meldete sich mit süßen Grüßen: Justin Theroux (48) widmete seiner Ex einen Post in seiner Instagram-Story. "Sie packt 2020 & ein weiteres Jahr an wie...", schrieb Theroux unter ein amüsantes Schwarz-Weiß-Bild von Aniston in Hulk-Pose. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, B." Die beiden waren knapp zwei Jahre verheiratet, bevor sie im Februar 2018 ihre Trennung bekanntgaben. Sie sollen nach eigenen Aussagen aber immer noch ein sehr gutes Verhältnis zueinander haben.