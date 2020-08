Grüße aus der Dominikanischen Republik Kanye West: Ausgelassener Familienurlaub statt schnödem Wahlkampf

Rapper und selbsternannter Aushilfs-Jesus Kanye West (43, "Yeezus") hat derzeit viel um die Ohren. In seiner US-Heimat möchte er trotz einer Vielzahl an versäumten Wahlkampf-Abgabeterminen Donald Trump (74) als Präsident ablösen. Zeitgleich heißt es in der Gerüchteküche, dass seine First Lady in spe, Kim Kardashian (39), so gar nichts von seinen politischen Ambitionen halte und deswegen gar ihre Ehe auf dem Spiel stehe. Gegen diese These spricht nun ein Video, das West offenbar aus dem gemeinsamen Familienurlaub in der Dominikanischen Republik veröffentlicht hat.