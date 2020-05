Grüße an Lilly und ihre Stiefsöhne Zum Muttertag: Veronica Ferres denkt an ihre drei Kinder

Rührende Worte an ihre verstorbene Mutter

Neben den liebevollen Worten an ihre Kinder, denkt die Schauspielerin heute auch an ihre eigene Mutter: "Ich bin glücklich so viel Zeit mit meinen Kindern verbringen zu dürfen. Und hätte mir in den letzten 20 Jahren nichts sehnlicher wünschen können, als diese Chance auch mit meiner Mutter zu haben. Mama, ich vermisse dich!" Ferres' Mutter verstarb im Jahr 2000 im Alter von 66 Jahren an einem Schlaganfall.