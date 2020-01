Schulze bei Lanz: Was ist die Forderung der Grünen?

Dabei stellte Lanz die Frage, warum es denn in Bayern so wenig Windräder gebe. Schulze hatte die passende Antwort parat: "Weil die CSU-Regierung in Bayern ein Windkraft-Verhinderungsgesetz gemacht hat." Sie spielte damit auf die 10H-Regel an. Die beschreibt den Abstand, in dem um ein Windrad kein Haus stehen darf: Nämlich zehnmal so weit, wie das Windrad lang wäre, wenn man es "umknickt" und hintereinanderlege, wie Schulze anschaulich erklärte. So weit, so richtig.