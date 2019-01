Die Bauern befürchten, dass sie Subventionen verlieren, wenn Umweltschutzmaßnahmen zum Gesetz werden, die sie bislang freiwillig erbringen. Das klingt nach einer berechtigten Sorge, oder?

Freiwillig und Subvention – das ist doch ein Widerspruch in sich. Es gibt Maßnahmen, wie die Einführung verpflichtender Uferrandstreifen entlang unserer Gewässer, damit Dünger und Ackergifte nicht auf Dauer auch in unserem Trinkwasser landen, die sind einfach ein Muss. Das machen alle anderen Bundesländer längst so, das muss auch Bayern so machen und da gibt es nichts zu subventionieren. Ansonsten gilt: Durch das Volksbegehren geht kein einziger Euro an Agrarfördermitteln verloren. Im Gegenteil: Die Staatsregierung muss die Fördermittel aufstocken. Und am Ende sind es doch auch unsere Bauern, die von einer intakteren Natur profitieren, weil dort hochwertigere Lebensmittel gedeihen, die auf dem Markt einen besseren Preis erzielen.