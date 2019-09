München wie ein kleines Isar-Venedig, das wär was! Plätschernde Bäche dort, wo sie schon mal geflossen sind, ehe die Stadt sie mit Straßen überbaut hat: an der Herzog-Wilhelm-Straße und dem Sendlinger Tor, am Lenbach- und Maximiliansplatz, am Karlstor und Odeonsplatz oder in der Pestalozzistraße am Glockenbach.