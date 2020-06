"Die Erwartungshaltung für schnelle Hilfe in allen Lagen erfordert einen erhöhten Aufwand an Personal und Material, insbesondere an den "Hotspots"", sagt Bergwacht-Sprecher Roland Ampenberger. Dies seien vor allem markante und prestigeträchtige Ziele. Etwa auf dem Weg zum Watzmannhaus mussten im vergangenen Jahr Wanderer gerettet werden, die bei miesem Wetter, großer Lawinengefahr und viel Neuschnee ohne Ski oder Schneeschuhe erschöpft steckenblieben.

Ilse Aigner warnt: Bayern will kein zweites Ischgl werden

Gut 5.200 Ehrenamtliche engagieren sich laut dem Vorsitzenden Otto Möslang in der Bergwacht Bayern. Sie helfen auch bei Höhlenrettungen oder bei Katastrophen wie nach den immensen Schneefällen Anfang 2019.

In diesem Sommer dürfte auf die Helfer eine besondere Aufgabe zukommen: Viele Menschen werden wegen der Corona-Krise im Lande bleiben - und dabei Erholung in den heimischen Bergen suchen. Allein über die Pfingsttage rückte die Bergwacht Bayern rund 120 Mal aus. Gleich zwei Mal verstiegen sich Bergsteiger am Hohen Göll bei Berchtesgaden und landeten im steilen Altschnee. Nebel behinderte den Helikopter, die Retter waren stundenlang im Einsatz.

"Helfen wir alle, damit ehrenamtliche Retter nicht an ihre Grenzen stoßen", mahnte kürzlich Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU). "Diese Ferien fordern uns alle heraus" Und: "Wir wollen kein zweites Ischgl werden." Nicht zuletzt: Abstand halten ist auch am Berg Gebot.

