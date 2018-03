Gründer von Bellevue di Monaco Till Hofmann: Genosse für gerechtes Wohnen in Passau

Das Bellevue di Monaco in der Müllerstraße in München. Foto Tim Wessling

Till Hofmann hat Erfahrung: In München hat er vor zwei Jahren die soziale Wohnungsgenossenschaft "Bellevue di Monaco" gegründet (hier der AZ-Bericht). Ein Hochhaus, ein Gründerzeithaus und ein Industriegebäude wollte die Stadt abreißen lassen.

Zehn Prozent der Wohnungen sind in Genossenhand

Nun wird am 9. Juni "Bellevue di Monaco" in München seine Eröffnung feiern: 22 Wohnungen, alleinerziehende Mütter, Familien sowie Jugendliche, von denen viele der Jugendhilfe anvertraut sind, sieben Euro der Quadratmeter, ein Spottpreis für München.

In der Dreiflüssestadt Passau sind schädliche Entwicklungen für finanzschwache Bürger ansatzweise spürbar , wenn beispielsweise in der Altstadt nach Luxussanierungen Studenten mit betuchten Eltern die Alteingesessenen verdrängen. Mit Hofmanns Idee könnte sich die Brauerei einen Teil ihres Geländes sichern und selbst entwickeln.

Eine Stadt mit vielen Baugenossenschaften ist zu beneiden. Sie muss sich um vieles nicht mehr kümmern. Passau ist arm an Wohnungen in Genossenhand, es dürften gerade mal 10 Prozent sein. Der neidvolle Blick geht nach Wien, das sich am Wohnungsmarkt mit einem Anteil von 60 Prozent Genossenschaften weitestgehend von Spekulanten befreit hat, während Passau sogar im Vergleich mit München (30 Prozent) schlecht dasteht. Wo das Kapital auf dem Immobilienmarkt den Ton angibt, lässt sich in der Stadt daran erkennen, dass stets die Namen derselben Maklerbüros auf den Schaufensterplakaten und Bauschildern stehen.

"Der Hofmann Till wird mit Lob überschüttet"

"Bis vor kurzem hat noch keiner von Genossenschaften gesprochen, geschweige denn gewusst, wie sie funktionieren", sagt Rudi Ramelsberger, der Generalbevollmächtigte des Passauer Baulöwen Michael Kapfinger. Man müsse auch die Kehrseite der Medaille sehen. Nirgendwo werde so viel gestritten wie in Genossenschaften. Trotzdem findet er das Modell für die Löwenbrauerei interessant.

Am Ende der Präsentation des Münchner Teams stehen viele noch lange in Grüppchen zusammen und diskutieren. "Ja, es bewegt sich was", sagen sie. Der Hofmann Till wird mit Lob überschüttet und von alten Freunden umarmt. Stimmung wie bei einem Klassentreffen. "Könnte nicht die Stadt Passau zusätzliche Grundstücke für so ein Genossenschaftsmodell zur Verfügung stellen?", fragt jemand. "Das müsste doch auch im Sinne unseres SPD-Oberbürgermeisters sein", glaubt ein anderer.

Hofmann lässt sich nicht von seiner Passauer Wohnungsgenossenschaft abbringen: "Im nächsten Schritt werden wir in Passau einen Workshop anbieten", kündigt er an. Leute, die Ahnung von Finanzen oder Bauen haben oder in der Stadt verortet sind, könnten sich einbringen.