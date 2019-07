Gründer ist reichster Mann der Welt Amazon feiert 25. Geburtstag: Ein Vierteljahrhundert voller Bücher

Selbst nach seiner Rekordscheidung gilt Jeff Bezos (55) als reichster Mann der Welt. Noch in dieser Woche soll der Amazon-Gründer seiner Ex-Frau MacKenzie (49) Aktien im Wert von 38 Milliarden Dollar (umgerechnet etwas weniger als 34 Milliarden Euro) überschreiben, die damit automatisch zu einer der reichsten Frauen des Planeten wird. Etwa 112 Milliarden Dollar (99 Milliarden Euro) sollen laut "Bloomberg" danach noch an Vermögen übrig sein. Der Löwenanteil davon stammt aus Bezos' Geschäft mit Amazon. Dabei hat alles so klein angefangen. Am heutigen Freitag feiert der Versandriese seinen 25. Geburtstag.