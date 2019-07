Gründe sind nicht bekannt Kevin Spacey: Junger Mann lässt Anklage gegen ihn fallen

Eine überraschende Wendung: Die Zivilbeschwerde des jungen Mannes, der Spacey vorwirft, ihn im Jahr 2016 als 18-Jährigen mit mehreren Drinks bestochen und anschließend mehrere Minuten lang seine Genitalien gestreichelt zu haben, war erst vor knapp einer Woche, am 26. Juni, eingereicht worden. Aus dem Schneider ist der Schauspieler deswegen nicht, denn er muss sich in einem parallel laufenden Strafverfahren im Zusammenhang mit denselben Anschuldigen behaupten. Eine Sprecherin der Bezirksstaatsanwaltschaft sagte der "New York Times", dass dieses Strafverfahren trotzdem fortgesetzt werde.