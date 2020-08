Großzügige Geste The Weeknd spendet 300.000 Dollar an Beirut-Opfer

Philanthrop Abel Tesfaye

Erst im Juni spendete Abel Tesfaye, wie The Weeknd eigentlich heißt, jeweils 200.000 Dollar an das "Black Lives Matter Global Network" und die "Colin Kaepernick Know Your Rights Camp Legal Defense"-Initiative sowie 100.000 Dollar an "National Bail Out". Außerdem gab er wegen Corona jeweils 500.000 Dollar an den "MusiCares"-Hilfsfond und die Krankenhausmitarbeiter an der Front des "Scarborough Health Network" in Ontario, wo er aufgewachsen ist. Insgesamt kamen so inklusive seines jüngsten Betrages rund 2,15 Millionen Dollar an Spenden des Musikers für Wohltätigkeitsorganisationen zusammen.