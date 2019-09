Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter unterstützt den Wunsch städtischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich für Klimaschutzziele einzusetzen und an der Großdemo am Königsplatz teilzunehmen. Die "Fridays for Future"-Bewegung ruft dieses Mal auch Arbeitnehmer und Unternehmen zum Streik am 20. September auf.