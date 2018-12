Großes Weihnachtsgeschenk Dwayne "The Rock" Johnson überrascht seine Mutter mit neuem Haus

Seine Mutter kann sich das Haus und den Ort aussuchen

Ihr ganzes Leben lang hätten sie in kleinen Wohnungen überall im ganzen Land gelebt, verrät Dwayne Johnson in dem Post weiter. "Das erste Haus, in dem meine Eltern je gelebt haben, war das Haus, das ich 1999 für sie gekauft hatte." Die beiden hätten sich etwa fünf Jahre später scheiden lassen, so der 46-Jährige "und die Dinge wurden ein wenig kompliziert".