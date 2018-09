Großes Treffen in der Mall of Berlin Nadine Klein: Riesenandrang bei Fan-Event mit der "Bachelorette"

Produkte für 500 Euro im Gepäck

Die Stars rund um Nadine Klein stellten jeweils Gutscheine im Wert von 500 Euro zur Verfügung, um ihren Fans kleinere oder auch größere Wünsche zu erfüllen. So berieten Klein und die anderen Promis ihre Fans, damit diese ihr perfektes Outfit finden konnten - und zauberten zahlreiche glückliche Gesichter hervor. Die gut eineinhalbstündige Tour durch die mehr als 300 Stores in der Mall of Berlin dürfte bei so einer großen Auswahl aber bestimmt auch ein klein wenig anstrengend gewesen sein.