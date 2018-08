Großes Glück nach langer Geburt Sila Sahin: Sie lag 16 Stunden in den Wehen

Am 17. Juli bekamen Schauspielerin Sila Sahin (32) und ihr Ehemann Samuel Sahin-Radlinger (25) ihr erstes gemeinsames Kind. Der kleine Elija kam in Norwegen zur Welt, wo der österreichische Fußballer für Brann Bergen im Tor steht. Doch die Geburt war für den einstigen "GZSZ"-Star alles andere als ein Kinderspiel. "Es hat 16 Stunden gedauert", verrät die Schauspielerin in einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte".