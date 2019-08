Großes Finale am Freitag "Promi Big Brother"-Gewinner David Odonkor: Hat er einen Favoriten?

2015 schloss er die Tür zum "Promi Big Brother"-Haus: David Odonkor (35) sahnte als Gewinner die 100.000 Euro Siegprämie ab. Was der ehemalige Fußballnationalspieler mit der stolzen Summe angestellt und ob er einen Favoriten im diesjährigen TV-Container hat, verrät er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Außerdem erzählt der Trainer des türkischen Zweitligisten Eskisehirspor, was er vom Zlatko-Comeback hält und warum er mit Menowin Fröhlich (31) und Nino de Angelo (55) nicht noch einmal im TV-Container landen wollen würde.