Großes Finale am Donnerstagabend Collien Ulmen-Fernandes: Bei "The Masked Singer" wird sie zum Nerd

An diesem Donnerstagabend (20:15 Uhr live auf ProSieben) steigt das große "The Masked Singer"-Finale. Moderatorin und Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes (37) gehört zum prominenten Rate-Team. Wie sie sich bislang auf jede Show vorbereitet hat, welche Maske ihr am meisten Rätsel aufgibt und warum sie zwei Favoriten auf den Sieg hat, verrät sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.