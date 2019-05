Großes Crossover "The Big Bang Theory"-Ableger zeigt Penny und Co. als Kinder

In "Young Sheldon" geht es um die Kindheit von Sheldon Cooper, der bereits mit neun Jahren seine Familie mit seinem Superhirn auf Trab hält. In der jungen Version wird Sheldon von Iain Armitage (10) verkörpert, Jim Parsons (46) übernahm die Rolle 12 Staffeln lang in "The Big Bang Theory". Nun bekommt nicht nur Jim Parsons ein Mini-Me an die Seite gestellt: Im Staffelfinale des Ablegers wird die gesamte "TBBT"-Clique mit Leonard (Johnny Galecki, 44), Penny (Kaley Cuoco, 33), Howard (Simon Helberg, 38), Raj (Kunal Nayyar, 38), Amy (Mayim Bialik, 43) und Bernadette (Melissa Rauch, 38) im Kindesalter zu sehen sein.