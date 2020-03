Die Geschichte mit dem Hausverbot

Sehr lustig. Was bedeutet München für Sie?

Ich bin praktisch am Stachus aufgewachsen, hab mein ganzes Leben in München verbracht. Ich bin für Dieter Reiter als Oberbürgermeister, da bin ich offen, ich war schon im Simpl "die rote Toni". Das wirklich Schöne am Simpl war: Alle Parteien, außer ganz rechte, saßen an einem Tisch. Ich habe an Wahltagen Partys gemacht, danach haben die Gewinner und Verlierer zusammen gefeiert, es wurde diskutiert, manchmal gestritten. Der Peter Gauweiler ist bei mir aufgewachsen, der war ein unglaublich versierter Diskutant. Das vermisse ich am meisten. Das war Demokratie. In meinem Büro haben sich Leute getroffen, die sich offiziell nicht treffen durften, da haben sie sich geduzt, und wenn sie sich draußen getroffen haben, nicht mal gegrüßt. Es gingen Filmleute, Politiker, Journalisten ein und aus. Und Studenten. Deren Eltern kamen vorbei und haben ihre Schulden bezahlt. Viele haben gleich ein Kontingent von ein paar Hundert Mark bei mir gelassen, davon konnten ihre Kinder einige Zeit essen und trinken.