Sie brachten Menschen zusammen, als Vorreiterin des Netzwerkens – die meisten sind nur Ihretwegen gekommen. Tempi passati! Es kannten sich fast alle untereinander, so ein Lokal gibt es nicht mehr, das ist sehr schade. Der Witz am Simpl war, dass die Leute miteinander geredet haben. Ja, damals haben die Leute miteinander geredet! Das ist heute leider nicht mehr der Fall. Ich war letztens eingeladen in ein In-Restaurant, es war proppevoll mit jungen Leuten, neben jedem lag ein Smartphone, einige hatten ihre Laptops dabei – da war großes Schweigen.

Toni Netzle: "Mein Kopf ist immer in Arbeit"

Ein Handy haben Sie aber auch, oder?

Da schwindle ich gerne und sage Nein, obwohl ich ein altes habe. Das ist aber nur für Notfälle und für unterwegs. Wer mich erreichen will, erreicht mich auch so.

Sie waren jahrelang nachts tätig, haben Sie als Ausgleich besonders gesund gelebt?

Ich ernähre mich bewusst, hab auch im Simpl lieber Tee statt Alkohol getrunken. Bis 1997 habe ich sehr viel gearbeitet, ab da habe ich es etwas lockerer angehen lassen. Was wichtig ist: Ich schlafe acht bis neun Stunden. Nicht nachts, ich gehe noch immer erst gegen vier Uhr morgens ins Bett. Ich bin ja mehr als 32 Jahre lang nie vor sechs Uhr schlafen gegangen, so einen Rhythmus bekommt man nie mehr los. Außerdem gibt es zwei Wörter, die ich nicht kenne: "stolz" – das ist mir zu arrogant – und "Langeweile". Noch nie war mir auch nur eine Minute in meinem Leben langweilig. Selbst wenn ich irgendwo warten muss, denk ich mir Geschichten aus. Mein Kopf ist immer in Arbeit.

