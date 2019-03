Großer Umbau in Suffolk Eigener Fußballplatz plus Strand: Ed Sheeran renoviert sein Eigenheim

Privatstrand, Swimmingpool, Gemüsegarten

Neben dem sportlichen Teil wünscht sich Sheeran laut den Plänen einen Privatstrand mit zwei Weihern und einen großen Swimmingpool. Auch ein Gewächshaus und ein Gemüsegarten stehen auf der Wunschliste des "Shape of You"-Interpreten. Dort will der Popstar sein eigenes Obst- und Gemüse anbauen. Auch einige Tiere will sich der 28-Jährige anschaffen. Unter anderem sollen Hühner, Ziegen und Schafe bald zur Sheeran-Familie gehören.