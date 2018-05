München - Zum Saisonabschluss empfängt der Meister FC Bayern den Aufsteiger VfB Stuttgart (am Samstag ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker). Groß gegen Klein - klare Verhältnisse also? Während der FC Bayern seinem Gegner aktuell in der Bundesliga den Rang abläuft, sind die Schwaben zumindest für die Zukunft besser gerüstet. Denn: In Sachen Jugendarbeit läuft der VfB Stuttgart dem FC Bayern ganz klar den Rang ab!