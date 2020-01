Großer Ansturm auf Grabstätte Jan Fedders Familie stellt Briefkasten für letzte Grüße auf

Zwar freue sich die Familie, "dass so viele Menschen Jan verehren und ihn besuchen wollen". Aber die Grabstätte sei "ehrlich gesagt so neu, dass man da noch nicht drauftreten darf", so Frau Fedder im Gespräch mit RTL. Sie habe "Jans neues Zuhause", wie sie sagt, daher absperren lassen und bittet bei den trauernden Fans um Verständnis. "Jan hätte es auch nicht gewollt, dass man auf ihm rumtrampelt. Und man muss ihm mal seine Ruhe gönnen."