Der Jugendliche aus Niedersachsen war in einer Linkskurve zwischen Klause und Todsbachreibe nach rechts von der Straße abgekommen, in einen Entwässerungstrichter gestürzt und gegen die angrenzende Felswand geprallt. Nach erster Einschätzung erlitt er dabei schwere Verletzungen am Becken und Oberschenkel.