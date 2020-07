Das Feuer sei am Dienstagabend in einem Umspannwerk der Deutschen Bahn (DB) ausgebrochen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine große Menge auslaufendes Öl verursachte eine Detonation und starke Rauchentwicklung. Rund 110 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die teils meterhohen Flammen zu bekämpfen.