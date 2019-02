Auf der Neudeck-Baustelle in der Ohlmüllerstraße sind rund 30 Arbeiter beschäftigt. Die Container dienen als Pausenräume und Büros. Auf dem Gelände wird das "Haus Mühlbach" gebaut - Luxuswohnungen in einem "Denkmal für Wohnkultur", wie es in der Beschreibung heißt.