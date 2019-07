Aschheim - Der verdächtige Mann mit Maske und Schusswaffe ist bis dato nicht ausfindig gemacht worden, der Großeinsatz der Polizei vor Ort wurde beendet. Am Montag hatte sich nach Angaben der Polizei gegen 15.30 Uhr ein bislang unbekannter Mann einem Hotel in der Industriestraße in Aschheim genähert.