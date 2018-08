Große Sorge um kranke Sängerin Aretha Franklin: Nicht nur Stevie Wonder hat sie besucht

Derzeit weilt die schwer kranke Soul-Königin Aretha Franklin (76, "Respect") in ihrem Zuhause in Detroit, umringt von Familienmitgliedern. Wie ihre Sprecherin Gwendolyn Quinn jetzt dem "People"-Magazin bestätigte, übermittelten auch zahlreiche Prominente ihre guten Wünsche an die Sängerin. Darunter Ex-Präsident Bill Clinton (71) sowie die Sängerinnen Beyoncé (36) und Mariah Carey (48). Zwei berühmte Personen besuchten sie sogar persönlich: Musiker-Kollege Stevie Wonder (68) und der Bürgerrechtler Jesse Jackson (76).