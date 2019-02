Große Sorge um den Schauspieler "Riverdale"-Star Luke Perry nach Schlaganfall im Krankenhaus

Schock für die Fans von "Beverly Hills, 90210"- und "Riverdale"-Star Luke Perry (52)! Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, musste der Schauspieler am Mittwoch wegen eines Schlaganfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden. Demnach sei um 9.40 Uhr morgens bei den Behörden ein Notruf aus Perrys Haus in Sherman Oaks, einem Stadtteil von Los Angeles, eingegangen. Der 52-Jährige sei dann in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht worden.